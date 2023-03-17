香港国家安全教育日宣讲：盛世并不意味着永享太平

香港教育局在为全民国家安全教育日提供的讲解材料中强调，盛世并不意味着永享太平，必须增强忧患意识，不断提高国家安全意识。

即将到来的4月15日是中国全民国家安全教育日。香港教育局星期四（3月16日）在网站上向全港中小学校长发通函说，学校应在全民国家安全教育日前后，举办合适校本师生活动，加强师生对国家安全的认识和对国家的归属感。

通函中提到，香港教育局与保安局将在4月18日举办国家安全教育讲座，邀请保安局局长邓炳强主讲香港特区维护国家安全的工作。

香港教育局向学校提供了“全民国家安全教育日”25至30分钟的早会活动建议流程，环节包括升旗礼、“国旗下的讲话”、播放影片“《香港国安法》就人权自由的保障”等。

教育局建议小学生分享国家安全与日常生活的关系、守法守规对校园和社会的重要性；中学生则以“如何贡献自己，以维护国家安全”为主题进行分享。

教育局在提供的“《全民国家安全教育日》讲解重点举隅”中，提及全民国家安全教育日由来、维护国家安全的重要性，并引用《汉书．扬雄传下》中的“平不肆险，安不忘危”说，“历史启示我们，盛世并不意味着永享太平，所以我们必须增强忧患意识，不断提高国家安全意识。”

举隅中还说，当前国际形势风云变幻，中国国内经济社会不断变化，各种可以预见和难以预见的安全风险挑战均前所未有。任何一个领域都可能出现安全隐患，都有可能损害群众切身权益，进而影响到国家利益。因此，需要树立起国家安全意识，维护国家安全。