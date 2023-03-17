福建上线台湾至大陆专线快递 最快五天送达

福建服务台胞的数字化平台“台陆通”正式上线了台湾个人小包寄大陆业务，由台湾寄出的个人小包最快可在五天内送到大陆收件人手中。

据央视新闻星期四（3月16日）报道，“台陆通”在经过一个月的试运营后，于3月15日正式上线了台湾个人小包寄大陆业务。由台湾寄往大陆的个人小包，现在可通过“台陆通”平台邮寄至“台陆通”金门仓库，再由金门运送至大陆，经过清关、EMS邮政快递等派送至收件人手中。

由于省去许多中间环节，台湾寄往大陆的个人小包将由原先近一个月的邮寄时间，最快能压缩至五天，并为寄件人节省至少三分之一的费用。

据了解，小包是指20公斤以内、单价不超过800元（人民币，下同，约156新元）的个人包裹，或者手机、电脑等价格虽超过800元，但不可分割、可以缴税进境的单件物品。

“台陆通”自去年7月起开通了大陆至台湾专线快递业务，如今台湾至大陆的专线快递也上线，实现了两岸专线快递闭环，意味着今后两岸快递往来将像在大陆境内一样快捷，将进一步为两岸同胞提供生活便利，打通两岸电商平台便捷购物的通道。

目前大陆有近四万个快递服务点可实时接单，然后经过统一海运或空运送至台湾。

据统计，台湾小包寄大陆业务试运营至今，已收到近400个包裹，有100多个包裹已送达。台湾姑娘曲芮琳在福建平潭创业，得知2月26日起“台陆通”试运营“台湾寄大陆”专线，便第一时间让家人邮寄面膜、高山茶等产品至金门仓。她说：“没想到3月2日就收到了包裹，而且费用才60多元，真是太赞了！”

“台陆通”平台于2018年在福建平潭综合实验区上线，向台胞提供涵盖证照、政务、交通、金融、物流等方面的数字化服务。