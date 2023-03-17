中国驻加拿大大使撰文批中国干涉加内政为无稽之谈

中国驻加拿大大使丛培武撰文，批评加拿大政客和媒体称中国干涉加拿大内政是无稽之谈，意在毒化中加关系气氛，损害中国形象。

据中国驻加拿大大使馆官网星期三（3月15日）发布新闻稿，中国驻加拿大大使丛培武星期二（14日）在加首都地区主流媒体《渥太华生活》发表题为《污蔑中国“干涉加内政”的闹剧可以休矣》的署名文章，作出以上表述。

丛培武说，加拿大一些政客和媒体近日出于不可告人的目的，持续炒作所谓中国驻加领事机构“干预”加大选等内政，甚至诬称中国在加搞间谍活动。虽然这完全是子虚乌有的无稽之谈，但却严重误导加涉华民意，毒化中加关系气氛，损害中国形象。中方坚决予以反对。

丛培武在文中就三个问题作出澄清，以正视听。

其一，有没有干涉内政的活动？丛培武说，有，但绝对不是中方。中方从不干涉别国内政。加一些人把中国驻加机构同当地人士的正当接触抹黑成干涉加内政，实质是通过打“中国牌”谋求一己政治私利。长期以来，加、美等西方国家不断在台湾、涉疆、涉港、人权等问题上搞政治操弄，纵容支持反华活动，干扰破坏中国安全稳定；还在其他国家推动“颜色革命”，甚至明目张胆推翻别国政权。这才是不折不扣的干涉内政。

其二，有没有国家搞间谍活动？丛培武说，有，但完全不是中方。中方始终不渝走和平发展道路。渗透和干涉从来不是中国外交的基因和传统。加、美等组成的“五眼联盟”长期违反国际法和国际关系基本准则，对外国政府、企业和个人实施大规模、有组织、无差别的网络窃密与监听、监控。美国拥有世界上最大规模的间谍网络。“棱镜门”事件更让人们看到了美间谍活动的冰山一角。

其三，有没有同加各界接触？丛培武说，有，但根本不是干涉活动。外交领事机构的职责就是同领区内地方政府和社会各界进行广泛联系和友好交往，这是有关国际法赋予外交领事机构的权利，也是国际通行做法。

丛培武强调，中方一贯认为，国与国之间关系应该、也必须建立在相互尊重和平等相待的基础之上，不能被国内政治绑架。保持健康稳定的中加关系需要中加双方相向而行，共同努力。他再次呼吁加方摒弃意识形态偏见，停止对中方机构和人员正常履职进行政治化、污名化，停止对中国进行抹黑攻击，多做有利于两国关系发展的事，而非设置障碍、制造麻烦。

加拿大总理特鲁多星期三针对中国被指干预加国选举案件，任命前总督约翰斯顿（David Johnston）展开调查。

特鲁多本月较早前承诺，他将任命独立特别调查员，调查中国是否犹如媒体报道的，计划干预2021年和2019年的选举。中国否认干预指控。