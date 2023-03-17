长实集团去年大陆收入减半 仍靠卖资产盈利

香港富豪李嘉诚创办的长江实业集团去年在大陆的收入下滑五成，但仍然靠“卖卖卖”盈利217亿港元（37.08亿新元）。

据界面新闻报道，长江实业集团2022年财报披露，长实集团去年实现总收入795.51亿港元，同比减少4.43%；实现股东应占溢利216.83亿港元，同比增长2.08%；每股溢利为5.98港元，较2021年增加3.6%。

长江实业集团主席兼董事总经理李泽钜说，这是由于报告期内长实集团完成了很多主要的策略交易，才实现盈利正增长。

比如在2022年3月，长实集团卖掉英国伦敦5Broadgate甲级写字楼的全部实益权益，代价约74.67亿港元；4月份再完成其飞机租赁业务的出售，总代价约332亿港元；去年9月，长实集团还宣布将以208亿港元出售香港波老道21号豪宅项目。

2022年，长实集团地产业务的收入主要来自物业销售、物业租赁、酒店及服务套房业务和英式酒馆业务，此外还有部分基建及实用资产业务。

在核心业务物业销售方面，2022年长实集团实现收入（包括摊占合营企业）为257.56亿港元，同比下滑31.86%。主要是来自香港Sea to Sky和21 Borrett Road第1期的住宅单位及车位、上海商用发展物业——世纪盛荟广场、广州逸翠庄园和北京誉天下的住宅单位。

分地区来看，长实集团去年仅海外业务实现收入增长，为13.29亿港元，同比增长277.56%。在香港和大陆则分别实现收入145.11亿港元和99.16亿港元，同比下滑了7.71%和54%。

长实集团解释说，2022年香港楼市受疫情、加息周期等因素影响放缓。而在大陆，长实集团于2022年上半年完成出售上海世纪盛荟广场，带来收益贡献，但受整体楼市环境影响，集团大陆物业销售收益较2021年依然减少。

