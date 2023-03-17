港航空工会谈机场系统故障：新员工缺经验引混乱

香港国际机场星期四（3月16日）电脑系统出现故障，影响离境登记流程，导致登记手续柜台大排长龙。香港民用航空事业职工总会主席李永富说，机场很久未采用人工办理登记手续，加上新员工缺乏经验，令现场出现混乱。

据香港电台报道，香港机场管理局解释，上述情况是由于网络系统进行预演时后备电脑讯号不稳所致。

香港民用航空事业职工总会主席李永富星期五（17日）在港台节目上说，星期四早上6时多已通知由于系统有问题航班会出现延误，直至上午11时员工仍在处理，未统计实际有多少旅客受影响，但受影响航班甚多。

李永富说，星期四需要人手为乘客处理登记手续，并使用其他方法核对资料，也需为乘客人工输入资料，令整个登记手续时间延长。

他说，不曾听闻机管局过去做过系统故障的演练，加上机场已很久没有以人工为乘客进行登记，以前处理的旧员工大多已离职，最近新聘请的员工也未曾有此经历，需要再接受训练。

他也说，部分需要转机的乘客由于赶不及登上原本的航班，有航空公司免费为他们更改机票，也有因为原本航班已客满，需要额外斥资为部分延误航班的乘客善后，以疏导积累的乘客，整个情况直至下午才决定。

香港资讯科技商会荣誉会长方保侨星期五在同档节目上说，所有系统测试均一定有风险，机管局早已知道会测试离港大厅A至E段，应预先把相关人流安排至其他登记柜枱，不会令整个运作停止。

另据网媒“香港01”报道，立法会交通事务委员会主席陈恒镔说，他相信机管局仅觉得只有数班航班受影响，未留意事故发生时间是高峰期，所以没有主动公布，但不少旅客可能需要转机，倘错过航班，接下来所有行程均受影响。他希望机管局汲取经验，以后有相关情况应主动通报，向乘客告知事实。

他也说，这次属个别事件，也不是长时间经常发生，相信对机场形象不会造成太大影响，但系统出现问题，以及作出的应变措施为一个警号，希望机管局重视。