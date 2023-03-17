台行政院长陈建仁吁洪都拉斯认清大陆本质勿受骗

洪都拉斯外长雷纳说，他们出于经济考量决定与中国大陆建交。台湾行政院长陈建仁星期五（3月17日）受访时说，中国大陆对外的经济挹注大多失败，期盼洪都拉斯认清大陆本质勿被骗。

综合法新社和路透社报道，雷纳（Eduardo Enrique Reina）星期三（15日）洪都拉斯曾要求台湾将每年5000万美元（下同，6709万新元 ）的援助增加一倍，并考虑重组洪国积欠台湾的6亿美元债务，却未得到台湾的积极回应，并称经济现实使得洪都拉斯“必须做此决定”，与中国大陆建交。

综合台湾《联合报》《自由时报》报道，陈建仁星期五在赴立法院备询前受访时说，台湾一直在能力范围内帮助洪都拉斯的国家建设，且一直保持诚信，大陆为打压台湾外交，所以给予资金援助特定国家建设经费，目的是为了阻断台湾外交发展。

陈建仁说，大家都很清楚，中国大陆的“一带一路”政策，对特定国家进行的经济挹注大部分都是失败的，而且导致这些国家财政困顿、通货膨胀，“我们很希望洪都拉斯认清中国的本质，希望能维持我们的邦交，不要受骗”。

台湾外交部长吴钊燮星期五上午也列席立法院备询，会前面对媒体被问及台湾是否将与洪都拉斯断交，吴钊燮仅挥手致意，全程不发一语，快步进入立法院议场。