中国2月全社会用电量增长11％

中国2月全社会用电量同比增长11%，第二产业用电量增长19.7%，增速高于全社会平均水平。

中国国家能源局星期四（3月16日）在官方网站上发布2月份全社会用电量等数据。中国2月全社会用电量为6950亿千瓦时。

分产业看，第一产业2月用电量为84亿千瓦时，同比增长8.6%。第二产业用电量4523亿千瓦时，同比增长19.7%。第三产业用电量1235亿千瓦时，同比增长4.4%。城乡居民生活用电量1108亿千瓦时，同比下降9.2%。

中国1-2月全社会用电量累计13834亿千瓦时，同比增长2.3%。分产业看，第一、第二产业用电量同比分别增长6.2%和2.9%，第三产业用电量同比下降0.2%，城乡居民生活用电量同比增长2.7%。

中国电力企业联合会（下称“中电联”）也在同天公布2023年1-2月中国电力消费情况。全国22个省份全社会用电量实现正增长，增速最快的五个省份均为西部省份，分别是宁夏（16.4%）、云南（16.3%）、青海（12.5%）、甘肃（9.6%）和内蒙古（7.9%）。

据《经济参考报》报道，中电联早前预计，中国2023年经济运行有望总体回升，拉动电力消费需求增速较2022年有所提高。正常气候情况下，2023年中国全社会用电量将比2022年高6%左右。