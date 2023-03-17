李家超：“高才通”将考虑纳入全球百强外优秀学府

香港特首李家超说，“高才通”计划推出不足三个月以来反应良好，今年中将检讨考虑纳入全球百强以外更多优秀学府。

据香港政府官网发布的新闻稿，李家超星期五（17日）上午在北京出席香港北京高校校友联盟“肩负使命 共创未来”在京港生座谈会致词时，作出以上表述。

他说，香港在“一国两制”下拥有“背靠祖国、联通世界”的独特优势，将全力发挥作为国际人才枢纽的角色，与北京和其他中国大陆城市通力合作，加强优势互补、互利共赢，一同为国家高质量发展，作出更大贡献。

李家超介绍，为了积极吸引来自中国大陆和世界各地的人才到香港开展他们的事业，港府已经落实了一系列的新措施。去年底，港府推出全新的“高端人才通行证”（“高才通”）计划，以高薪人才和全球百强大学毕业生为目标，反应热烈。

他说，在宣布推出“高才通”计划时，他曾表示将在计划推出一年之后检讨。有见于这个计划推出不到三个月以来的热烈反应，他已指示相关部门在今年年中进行中期检讨。港府将积极考虑在现在全球百强大学名单以上，加入更多优秀学校，无论是海外或大陆的。他相信会有更多大陆的重点学府在港府考虑之列。

李家超还说，香港经历三年多，现在已重新与大陆和世界接轨，社会正迈向全面复常，港府也推出“你好，香港！”大型全球宣传活动，并积极举办各类大型盛事，吸引大陆和世界各地的朋友赴港。

他相信在北京求学的香港学生，有能力也有责任当好宣传大使，说好香港故事，邀请在大陆的朋友、同学和亲戚到香港感受东方之珠独特的魅力，并考虑到香港深造、工作和发展。