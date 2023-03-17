业内人士：中国债券数据断供已恢复

经历了两天的数据断供后，中国固收交易员又可以重新在多个固收行情软件平台查看到货币经纪商提供的债券报价。

据彭博社报道，知情人士透露，中国监管机构已经通知一部分货币中介周五恢复本周早些时候暂停的向固收行情软件提供的最新债券报价。不过，森浦旗下此前被交易员广泛使用的固收软件Qeubee周五（17日）早间尚未显示货币经纪商债券报价。森浦称，暂未收到今天恢复债券报价数据的相关通知。

市场主流的固收行情软件周三突然停止展示经纪商最新报价，据报道，这与监管部门对数据安全的顾虑有关。但这一突然之举，令中国规模逾百万亿元人民币的债券市场的信息透明度骤然下降，市场达成交易的效率降低，成交额也出现了明显下降。部分交易员一度被迫转向以社交软件建群等方式，了解最新行情，以及寻找交易机会。

Natixis亚太首席经济学家埃雷罗（Alicia Garcia Herrero）说：“中国市场的政策可预见性正变得越来越低，很多外资机构都重仓押注包括资产管理和经纪在内的中国业务，缺少定价透明度，明显让他们处于不利的地位。”

目前官方尚未解释数据供应突然中断和恢复的原因。此前知情人士说，在突然暂停常用债券报价服务后，包括中国央行在内的监管机构曾就此事展开讨论，并收集多方意见。