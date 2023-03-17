蔡英文参访基隆 未回应台洪邦交生变议题

台湾总统蔡英文星期五（3月17日）到基隆参访，被问及是否担心台湾与洪都拉斯邦交恐生变时，仅挥手示意，未予回应。

综合台湾《自由时报》和中时新闻网报道，中美洲国家洪都拉斯表示有意与中国大陆建交，台湾总统蔡英文星期五上午到基隆大武仑工业区参访当地企业，被问及会不会担心台洪恐断交，蔡英文仅挥挥手致意，没有回应。

蔡英文星期五到基隆大武仑工业区，参观基隆“口罩国家队”顺易利实业及毅太企业，感谢中小企业支援台湾挺过疫情。

她说，现在疫后时期，中小企业面临转折期，政府将编列特别预算，协助中小企业，让业者迈向智慧化、产品差异化，透过数位转型的力量，设计更多创新、多样化产品，符合更多消费者的需求。

蔡英文强调，为了推动2050年净零转型目标，行政院和经济部推出相关计划，规划疫后预算，经济部特别编列投入110亿新台币（约4.83亿新元），协助制造业走向低碳化、智慧化生产，而口罩也是辅助产业之一。虽然疫情已淡化，但小小的口罩仍是台湾很重要的战略物资，政府会协助进行转型发展，而未来口罩采购仍是以台湾厂商为主。

此外，台湾外交部长吴钊燮星期五在立法院院会上说，有关洪都拉斯的状况正在努力中，台湾向来不放弃所有可以努力的事情，但有些事情要说得非常清楚，“我们不会跟中国竞标金钱的这种外交”。