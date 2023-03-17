巴西总统卢拉3月底访华

应中国国家主席习近平的邀请，巴西总统卢拉将在3月底访问中国，成为今年第四位访华的外国领导人。

据中国外交部官网消息，中国外交部发言人华春莹星期五（3月17日）宣布，应中国国家主席习近平邀请，巴西联邦共和国总统卢拉将于3月26日至31日对中国进行国事访问。

路透社2月17日引述消息人士报道，巴西总统卢拉将于3月28日访华，是他重新执政后首次访问中国。

据报道，卢拉此行其中一个议程是委任金砖国家新开发银行新任总裁，巴西政府提议由前总统罗塞夫出任，她在2016年遭国会弹劾下台，有消息指，罗塞夫的提名已获其他金砖国家接纳。

报道称，卢拉期望获中方支持，通过外交斡旋，令俄乌和谈。卢拉今年1月与德国总理朔尔茨会晤时说，中国在俄乌战争中具有重要作用，认为中方是时候介入。

卢拉是今年继柬埔寨首相洪森、伊朗总统莱希和白罗斯总统卢卡申科之后，第四位访问中国的外国领导人。

柬埔寨首相洪森应时任中国国务院总理李克强邀请，在2月9日至11日对中国进行正式访问。

应中国国家主席习近平邀请，伊朗总统莱希在2月14日至16日对中国进行国事访问。

白俄罗斯总统卢卡申科应中国国家主席习近平邀请，在2月28日至3月2日对中国进行国事访问。