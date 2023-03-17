中国外交部：亚太地区不是地缘博弈竞技场

针对日本首相岸田文雄将在来临星期天（3月19日）访问印度的提问，中国外交部发言人说，亚太地区不是地缘博弈的竞技场，有关国家应开展合作，增进地区国家间的相互理解与信任，维护地区和平与稳定。

有媒体提问指日本外务省发言人称，日本首相岸田文雄将于3月19日赴印度访问，中国外交部发言人汪文斌星期五（17日）在例行记者会上说，亚太地区不是地缘博弈的竞技场，有关国家之间开展合作，应有利于增进地区国家间的相互理解与信任，有利于维护地区和平与稳定，不应针对第三方或损害第三方利益。

汪文斌也说，某些国家把所谓“印太的自由开放”调门唱得老高，实际做的却是在打造走向阵营对抗的小圈子。中方对此类行动计划不感兴趣，中方关切的是某个国家想在太平洋搞核污染水自由排放的计划。

据《环球时报》报道，中国外交部军控司司长孙晓波星期四（16日）说，日本政府应当听取中国和太平洋岛国的关切，慎重决定，不应擅自启动核污染水排海计划。

中国公共外交协会星期四在国际俱乐部仙鹤厅举办“临甲7号沙龙——日本福岛核污染水处置问题吹风会”，邀请外交部军控司司长孙晓波、中国军控与裁军协会副会长兼秘书长李驰江、生态环境部核与辐射安全中心首席专家刘新华就日本核污染水排海计划与中外记者们交流。孙晓波在活动上，作出以上表述。