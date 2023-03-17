国民党选策会风波人物傅崐萁吁侯友宜参选总统

台湾在野国民党通过中央选战策略会报名单，由于名单内出现有前科等具争议性的成员，这引发党内人士的不满。新北市长侯友宜在社交平台上强调拒绝黑金，位处风暴中心的立委傅崐萁之后呼吁侯友宜参选总统。

综合台湾联合新闻网、中时新闻网和《自由时报》报道，国民党中常会星期三（3月15日）通过中央选战策略会报名单。选策会成员将负责研议最有利胜选与选情发展的提名策略。

由于选策会成员包括曾因贿选被判刑的李全教、有炒股入狱前科的傅崐萁，这引发党内人士的不满，台北市议员钟沛君怒而辞去文传会副主委职务。

李全教之后表达辞意。前台北市议员罗智强则推荐柯志恩、谢龙介、苏清泉进入选策会。

侯友宜星期四（16日）在脸书上强调，政党绝对不能因为黑金影响台湾的利益。他写道：“拒绝黑金在任何政党出现，人民不会接受黑金以任何形式再现！”

侯友宜也说，当前正是国际情势风起云涌、台湾内政需要清廉改革的重要时刻，任何政党都不要再被黑金绑架，政党所作所为一定要符合人民期待， 黑金不能复辟，党要戒之、慎之，必须重新思考。

党主席朱立伦星期五（17日）告诉在场记者，国民党已听到外界的意见，并对名单进行调整。

傅昆萁同日在立法院说，人民认为国民党需要共主，呼吁侯友宜宣布参加总统选举，并带领国民党赢得这场选举。

对于傅昆萁的呼吁，侯友宜回应时说，自己是警政出身，所以会严峻拒绝黑金，并强调这才符合人民的期待。