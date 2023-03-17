外资银行看好文心一言 百度股价上涨

在花旗银行等外资银行测试了百度推出的“中国版ChatGPT”文心一言并初步表达认可后，中国互联网巨头百度公司星期五（3月17日）股价上涨13.67%。

香港交易所数据显示，百度股价星期五收盘报142.2元（港元，下同，24.32新元），升13.67%。

百度创始人李彦宏星期四（3月16日）以PPT和录制视频的方式展示了新推出的人工智能（AI）产品文心一言。这款产品对标美国AI公司OpenAI的人工智能聊天机器人ChatGPT。

据彭博社星期五（3月17日）报道，由于百度在发布会上未能以实时演示的方式展示文心一言，投资者感到失望。发布会开始后，百度港股股价一度下跌10%，报120.5元，星期四闭市时跌幅收窄至逾6%，报125.10元。

花旗银行也在星期四对文心一言进行了测试。分析师们认为，虽然在发布会上，对文心一言的演示简短且以录制视频的方式进行，加上百度首席执行官和首席技术官对该应用的谦逊评论，可能会让投资者和媒体失望，但花旗银行团队在发布会后的实时演示“让我们放心”。

花旗分析师说：“文心一言还不完美，但有能力回答我们大多数复杂的问题。”花旗没有具体说明他们向文心一言提出了哪些问题。

杰富瑞集团（Jefferies Group）和美国银行也在文心一言的演示后对百度持积极态度。

据第一财经报道，中国新经济研究机构艾媒咨询首席执行官张毅星期五（3月17日）在接受采访时说，百度“股价的波动体现了投资者对于百度这款AI产品既寄予期望又担心失望的矛盾心态。”

路透社也引述分析师说，部分投资者意识到，百度仍然是最有可能打造ChatGPT最强中国竞品的企业，这缓解了市场对文心一言最初的失望情绪。

AI行业的领军人李开复说，中国在AI方面的努力目前落后于美国同行，但随着时间的推移，凭借庞大的数据储备和快速推广的经验，中国应该会迎头赶上。