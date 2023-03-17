台美签署14.4亿新台币零附件合约 维持两款直升机作战效能

台湾与美国签署一纸14.4亿新台币（6324万新元）零附件合约，以维持两款攻击型直升机的作战效能。

据台湾《自由时报》报道，台湾国防部星期五（3月17日）公布的决标公告显示，台陆军司令部委由台驻美军事代表团，与美国在台协会（AIT）签署14.4亿元的攻击型直升机零附件开放式供应合约，期限为自2023年3月起至2028年9月15日止，为期五年六个月。履约地点位于台南归仁的陆军航特部归仁营区。

AH-64E阿帕契攻击直升机和AH-1W眼镜蛇攻击直升机，为台陆军航空部队的攻击主力，上述合约是为有效维持以上两款攻击直升机的后勤补给及保养维修，以发挥应有的作战效能。

台军方人士星期五指出，陆军现有29架AH-64E阿帕契攻击直升机，以及61架AH-1W眼镜蛇攻击直升机，后者因为服役已久、有消失性商源问题，因此军方在多年前就一口气向美国厂商购足10年的零附件等各项料件，有效维持AH-1W眼镜蛇攻击直升机的战备及各项训练。此次与美方签署的零附件供应合约，主要是确保AH-64E阿帕契攻击直升机零附件的供应无虞。

台军方人士并说，美方担忧一旦中国大陆对台进行封锁作战，届时包括军用物资、天然气与煤等能源恐怕难以运进台湾，造成现有军事系统的运作出现困难。此次台美签下为期多年的陆军攻击直升机相关航材采购合约，就是为了确保陆军直升机可以有稳定的后勤供应，维持各型直升机的妥善率及作战效能。

台监察院曾在今年2月前往航特部601旅视察，监委听取AH-64E阿帕契攻击直升机、UH-60M黑鹰运输直升机性能简报，体验阿帕契模拟机操作，监委林文程向军方关切陆军如何留住所培育的飞行及通信专业人才、阿帕契攻击直升机能否向原厂争取授权在台维修、陆军各型机零组件出现消失性商源问题、阿帕契攻击直升机飞行训练过程等。

此外，监委浦忠成关切台军方未来是否增购阿帕契攻击直升机、陆军阿帕契攻击直升机与空军定翼战机飞行员待遇的比较、陆航人员各项福利及升迁与离退管道等。监委赖鼎铭询及阿帕契攻击直升机的弹药储备现况。