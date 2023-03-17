特首顾问团成立 助益香港策略性发展

香港特区政府星期五（3月17日）公布，成立特首顾问团，由特首担任主席并委任34名成员，主要政府官员也会参与。顾问团首届任期即时生效，至2025年6月30日为止。

据香港政府新闻网消息，顾问团为高层次咨询组织，就香港的策略性发展为特首提供意见，以把握国家和全球的发展机遇。

港府说，香港正值疫后全面复常，作为联通世界和国家最重要的门户积极回归国际舞台，此时成立顾问团正当合时，且至为重要。

港府说，建基于香港在“一国两制”原则下的独特优势和固有的稳健根基，港府会全力带领香港拼经济、拼发展，并充分把握创新科技、融入国家发展大局，以及深化区域与环球协作带来的强大发展动能。

香港特首李家超欢迎各成员加入顾问团。他说，顾问团成员是各自领域的翘楚和卓越领袖，部分成员是在国际享负盛名的学者和专家。他们绝对适合就香港长远的策略性发展向他提供精辟见解和睿智建议。

顾问团会按三大方向分组，即经济高质量与持续发展、创新与创业、区域与环球协作，以便达到更聚焦和深入的交流。李家超期待在未来数年与顾问团成员紧密合作。

根据公布的名单，特首顾问团成员包括九龙仓集团前任主席吴光正、西九文化区管理局董事局主席唐英年、香港贸易发展局主席林建岳、长和及长实主席李泽钜、香港科技大学校长叶玉如、创新工场董事长及行政总裁李开复、阿里巴巴集团创始人之一兼执行副主席蔡崇信、商汤科技创始人汤晓鸥、兰桂坊集团主席盛智文，以及2001年诺贝尔经济学奖得主迈克尔·斯宾塞（Michael Spence）等34人。

对于获委任为特首顾问团成员，长江实业及长江和记主席李泽钜表示荣幸，强调他会在任期内致力就香港的策略性发展为特首提供意见。

李泽钜称，香港正值疫后重新向世界出发的重要时刻，他希望运用长江集团多年来在全球超过50个国家的营商经验，协助香港把握未来机遇。