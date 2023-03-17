赖清德确定代表民进党参加2024年总统选举

民进党2024年总统初选领表登记作业星期五（3月17日）截止，仅兼任党主席的副总统赖清德一人完成登记，在等额选举的情况下，可确定他将代表民进党参加2024年总统选举。

综合台湾《自由时报》和中时新闻网报道，民进党在3月13日至17日进行总统初选领表登记，赖清德星期三（15日）一早在前屏东县长潘孟安陪同下，抢头香完成登记，至星期五下午5时登记截止时，共计有两人领表，但仅赖清德一人完成登记程序，确定等额选举。

根据民进党总统提名初选选务工作时程，3月22日将审查候选人资格，3月29日中常会提请同意停办民意调查，4月12日由中执会公告总统候选人提名名单。

党务人士说，由于总统等额选举，不需要再协调及做民调，因此立委登记初选相关程序也将一并提前。原规划在3月20日至24日登记、4月24日至5月12日举行民调。现在总统等额选举，立委的民调将提前一周进行。

赖清德星期三登记参选时，呼吁民众给他机会带领台湾，团结人民一起拼经济、护民主、强国防、保和平，共同完成守护台湾、促进民主、和平及繁荣的新时代使命；并高喊“此时此刻我们都是台湾队，Team Taiwan，挺台湾！一起加油！让台湾成为民主世界的MVP”。