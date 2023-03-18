中国财政部重罚德勤超2.1亿人民币

中国财政部处罚中国华融及德勤会计师事务所，其中德勤被罚2.119亿元（人民币，下同，约4100万新元），德勤北京分所业务也将暂停三个月。

中国财政部星期五（3月17日）在官网发布消息公布上述处罚信息。

财政部称，自2021年起对中国华融资产管理股份有限公司（以下简称华融）会计信息质量及其审计机构德勤华永会计师事务所（以下简称德勤）执业质量开展了检查。

经查，华融2014至2019年度不同程度存在内部控制和风险控制失效、会计信息严重失真等问题。德勤未充分关注华融多项经济业务实质，未穿透审计底层资产真实状况，对重大投资事项忽略审批合规性，对已识别的异常交易未恰当发表审计意见，未能客观评价企业资产状况，未能准确评估预期信用损失模型参数的合理性，在提供审计服务期间，未保持职业怀疑态度，未有效执行必要的审计程序，未获取充分适当的审计证据，存在严重审计缺陷。

华融方面，财政部对中国华融资产管理股份有限公司、华融致远投资管理有限责任公司、华融天泽投资有限公司、华融华侨资产管理股份有限公司、华融国际信托有限责任公司、华融汇通资产管理有限公司、华融瑞通股权投资管理有限公司、华融实业投资管理有限公司分别给予10万元罚款的行政处罚。

根据情节轻重，对在华融相关公司年度财务会计报告上签字的李某某等六名责任人，给予5万元罚款的行政处罚，对李某等六名责任人，给予3万元罚款的行政处罚，对陈某等七名责任人，给予1万元罚款的行政处罚。

德勤方面，给予德勤总所警告； 暂停德勤北京分所经营业务三个月；没收德勤北京分所违法所得并处罚款总额21,190.44万元，德勤总所承担连带责任。

根据情节轻重，对德勤相关审计报告的签字注册会计师景某某等两名责任人，给予吊销注册会计师证书的行政处罚，对马某某等三名责任人给予暂停执行业务一年的行政处罚，对牛某某等三名责任人给予暂停执行业务六个月的行政处罚，对宗某等六名责任人给予警告的行政处罚。

财政部强调，将加强财会监督、严肃财经纪律，严厉打击会计审计违法违规行为，在依法保护企业和中介机构合法权益的同时，加大执法力度，强化对相关责任人的追责问责，为维护社会公平正义、规范市场经济秩序、保障国家经济安全提供有力支撑。

据澎湃新闻报道，德勤华永会计师事务所星期五晚间对财政部处罚作出回应，称充分配合了财政部的检查工作，尊重和接受财政部的处罚决定，“在检查中，财政部认为我们审计工作的某些方面未能充分达到审计准则的要求，我们对此感到遗憾。”

德勤华永强调：“我们没有从中国华融收到其准备对相关财务报表进行重述的任何信息。相关审计报告也不需要更正。”

中国华融当晚也在港交所发布公告称，财政部检查发现的问题涉及该公司2014至2019年度财务报告，不会对公司当前及未来经营活动产生直接影响；已对财政部检查发现的问题进行全面审视评价，并于2020年度财务报告中相应确认信用减值损失和公允价值变动损失。

华融表示，诚恳接受财政部处罚决定，将根据《中华人民共和国会计法》及相关法律法规，持续强化内部控制，优化全面风险管理体系，进一步强化在服务国家战略、支持实体经济等方面的重要作用，认真履行好金融资产管理公司的职责使命。