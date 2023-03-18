李强谈本届政府工作：不折不扣落实中共中央要求

新任中国国务院总理李强说，本届政府的工作就是把中共中央的决策部署贯彻落实好，“每一位同志都要当好执行者、行动派、实干家”。

据新华社报道，李强星期五（3月17日）主持召开新一届国务院第一次全体会议，他首先强调，要坚定维护以中共总书记习近平为核心的党中央权威和集中统一领导，全面贯彻中共二十大精神，紧紧围绕新时代新征程中共的中心任务开展工作。

李强说，本届政府任期的五年，是全面建设社会主义现代化国家开局起步的关键时期。本届政府的工作，就是“要把党中央的决策部署贯彻好、落实好”，“每一位同志都要当好执行者、行动派、实干家”。

他阐释，执行者，就是要全面准确领会党中央战略意图，不折不扣落实党中央各项要求，同时提高创造性执行的能力，确保党中央决策部署落地见效。行动派，就是要坚持用行动说话，响应党中央号召、贯彻党中央要求，必须雷厉风行、迅速有力，确保党中央政令畅通、令行禁止。实干家，就是不仅要真抓实干、埋头苦干，而且要善作善成、把事做成，努力创造经得起历史、实践和人民检验的业绩。

李强要求，牢牢把握高质量发展的首要任务，坚持稳字当头、稳中求进，科学精准实施宏观政策，综合施策释放内需潜能，推动经济运行持续整体好转。要把发展经济的着力点放在实体经济上，打好关键核心技术攻坚战，加快建设现代化产业体系。

他强调，要进一步深化改革开放，谋划实施新一轮国有企业改革，促进民营经济发展壮大，稳住外贸外资基本盘；有效防范化解重大风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

李强也提及，要全力抓好农业农村工作，保障粮食和重要农产品稳定安全供给；持续改善生态环境质量，积极稳妥推进碳达峰碳中和；以及做好社会事业发展、疫情防控等各方面工作，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

他最后说，要全面加强政府自身建设，把政治建设摆在首位，大兴调查研究之风，认真落实机构改革任务，坚持严格依法行政，提高创造性执行效能，为完成各项目标任务提供有力保障。

据报道，会议宣布国务院领导分工和国务院机构设置，审议通过新修订的《国务院工作规则》，对政府工作作出部署。