中国驻俄大使张汉晖：习近平访俄对新时代中俄关系有里程碑意义

中国外交部星期五（3月17日）宣布中国国家主席习近平将在下周访问俄罗斯，并与俄罗斯总统普京会晤。中国驻俄罗斯大使张汉晖对此表示，国事访问对新时代中俄关系具有里程碑意义。

张汉晖接受《光明日报》采访时说，习近平主席此次对俄进行国事访问，对新时代中俄关系具有里程碑意义，将为中俄关系注入强大的推动力，引领两国关系在高水平上持续向前发展。

张汉晖说，中俄关系2022年始终保持着健康发展势头。面对加速演变的国际形势和持续蔓延的全球疫情，中俄在涉及彼此核心利益的问题上相互有力支持，持续深化战略协作。过去一年，中俄新时代全面战略协作伙伴关系取得了长足进步，习近平和普京保持密切沟通，多次视频会晤或通话，实现“冬奥之约”与“上合之会”。

张汉晖说，中俄元首保持密切交往，就双边合作和重大国际问题交换意见，这是两国关系发展的指南针和定盘星。继2013年之后，习近平再次将俄罗斯作为连任国家主席后的出访首站，充分体现了习近平同普京深厚的个人友谊和他对新时代中俄关系的高度重视。

张汉晖还介绍，展望2023年，中俄经贸合作有望再上新台阶。今年前两个月中俄贸易增长势头依然迅猛，双边贸易额达336.9亿美元（约451.99亿新元），同比增长25.9%，成功实现“开门红”，再次表明中俄经贸合作基本盘依然稳固。



张汉晖强调，中俄成功走出了一条大国战略互信、邻里友好的相处之道，两国关系从不针对第三方，也不受第三方干扰，更不接受第三方的胁迫。作为联合国安理会常任理事国和负责任大国，中俄两国始终坚定维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，坚持不懈促进世界多极化和国际关系民主化，始终倡导和践行真正的多边主义，反对任何形式的单边和霸凌行径，坚定维护各自国家的主权、安全和发展利益，为纷繁复杂的国际形势注入更多稳定性和正能量，为推动构建人类命运共同体彰显负责任大国的担当。

张汉晖最后说，世界越是动荡不安，中俄关系越应稳步向前。面对复杂严峻的国际局势，中方愿在两国元首战略引领下同俄方一道维护和平安全与发展繁荣，携手构建人类命运共同体，共同落实“一带一路”倡议，将把中俄新时代全面战略协作伙伴关系不断推向更高水平。