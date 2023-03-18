德国教育部长下周访台 为26年来首位访台部长

德国教育及研究部长施塔克．瓦青格(Bettina Stark-Watzinger)将于下周访问台湾，这也是26年来首位访台的德国部长。

综合《金融时报》、台湾中央社和彭博社报道，德国教育及研究部发言人说，瓦青格定于下星期二抵达台北，展开为期两天的访问。此行目的是加强半导体方面的合作，包括供应链、电池研究等议题。据悉她还将拜会台湾国科会、教育部、数位部首长，并签署“台德科学及技术合作协议”。

据两位知情人士透露，瓦青格访台计划正值德国外长贝尔伯(Annalena Baerbock)准备在4月或5月访问北京之际。来自德国自由民主党(FDP)瓦青格此时访台，突显出德国政府在对华政策上的分歧。德国联合政府各党派之间的摩擦，阻碍了一系列问题的决策。

德国与中国的经济关系是欧洲最密切的国家之一。德国外交官说，贝尔伯计划中的北京行是为让双边关系走上更稳定轨道而作出努力的一部分，两国能专注于共同关心的主要(经济)问题。

一位德国外交官表示：“一方面，我们派外交部长(前往北京)，推动新一轮双边政府磋商，这轮磋商是自2021年以来因冠病疫情而未举行的；另一方面，一位部长首先前往台湾——我们在向中国传递什么样的信息呢?”