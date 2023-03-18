任正非：我现在也不反美

华为创始人任正非在谈到美国时说，他自己年轻时很崇拜西方，现在也不反美，因为若想成为最先进的，就必须向一切先进的人学习，美国在科教上的软实力是几十年都达不到的。

据澎湃新闻星期五（3月17日）报道，任正非2月24日在华为设立的“难题揭榜”火花奖公司内外的获奖者及出题专家座谈会上作出上述表示。

任正非说，2022年华为的研发经费是238亿美元（约319亿新元），几年后随着公司的利润增多，在前沿探索上还会继续加大投入。

任正非介绍，今年4月华为的MetaERP将会宣誓，完全用自己的操作系统、数据库、编译器和语言等，做出了自己的管理系统MetaERP软件。MetaERP已经历了公司全球各部门的应用实战考验，经过了公司的总账使用年度结算考验，公司的账是业界中很复杂的，已成功地证明MetaERP是有把握推广的。许多设计工具也上华为云公开给社会应用，逐步克服了断供的尴尬。

他说，华为用三年时间内完成1万3000多颗器件的替代开发、4000多电路板的反复换板开发，“直到现在我们电路板才稳定下来，因为我们有国产的零部件供应了。”

任正非还说，自己年轻时很崇拜西方，因为西方科技如此发达，而他那个时代，书是非常宝贵的，很难看到一本好书，想读书但买不到书。

他说，创立华为后，他自己也是亲西方的，当时他们提出“要用世界上最好的零部件和工具造世界上最好的产品”的口号，而且实现了，但“后来突然受到制裁，别人不能给我们提供零部件、工具……我们就傻了”。

任正非提到，当美国打华为一棒，狠狠制裁华为的时候，华为轮值董事长之一徐直军在办公会议上对他说，“美国没有明白，他们这一棒打下去，把一个最亲美的人，变成了一个最反美的人”。

任正非还说，他自己现在也不反美，“我们想成为最先进，就必须向一切先进的人学习。美国在科教上的软实力，还是我们用几十年时间达不到的。美国的政治家也是一轮一轮的，美国几百年的创新土壤，不会因他们而退化。”

任正非指出，华为之所以能够度过这三年难关，是因为公司过去用了近二十年时间，在基础理论上作了准备，投了几千亿培养了一批研究基础理论的科学家、技术诀窍的专家，他们一直在爬科学的“喜马拉雅山”。当华为受打压时，就请这些科学家到“山脚”来“放羊”、“种地”等，拿着“手术刀”参加“杀猪”的战斗。

对于当前大火的人工智能，任正非认为，未来在AI大模型上会风起云涌，不只是微软一家。人工智能软件平台公司对人类社会的直接贡献可能不到2%，98%都是对工业社会、农业社会的促进，AI服务普及需要5G的连接，“ChatGPT对我们的机会是什么？它会把计算撑大，把管道流量撑大，这样我们的产品就有市场需求。”

在回答有关华为天才少年离职创业的问题时，任正非说，“我们不能垄断人才，员工想出去创业或到其他公司去，人尽其才，发挥他的价值，对国家都是有用的。”任正非说，对人才机制也有反思，比如有些人进入公司以后，没有很好使用到他最擅长的地方，没有发挥作用等于浪费他的青春。