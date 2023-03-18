首个中国工程院院士在港工作站揭牌

中国工程院院士在香港建立的首个院士专家工作站星期五（3月17日）在香港正式揭牌。

根据央视新闻报道，该院士工作站由中国建筑国际集团有限公司与中国工程院院士陈湘生合作成立，将为香港建筑业引入国家级前沿科研成果，促进粤港澳大湾区人才交流，为大湾区建设发展贡献力量。

香港特别行政区署理行政长官陈国基在揭牌仪式上表示，院士工作站在香港建立，与香港创科未来发展方向相辅相成，对于促进香港与大陆在工程、科技等领域的融合发展，具有开创性和标志性意义。

陈湘生在致辞时表示，在香港建立院士工作站是响应国家号召，力争在关键技术领域实现更大突破，为香港民生改善、经济发展向好贡献智慧，为香港建筑行业转型升级贡献力量。

中国建筑集团有限公司董事长郑学选致辞时表示，院士工作站立足服务粤港澳大湾区建设，依托香港的独特优势，集聚创新资源，着力攻坚基础设施、智慧建造、建筑工业化领域的关键核心技术，助力香港加快建设具有全球影响力的国际创新科技中心。

住房和城乡建设部总工程师李如生致辞时表示，相信陈湘生院士工作站会成为大陆与香港建筑业界十分关键的连接点，必将加强大陆与香港建筑业界的深度合作，为香港长期稳定发展作出新的贡献。

据了解，工作站将聚焦绿色低碳发展及智慧建造等关键技术领域，加快重大工程技术攻坚，促进深港融合、科技兴港，引领建筑行业科技变革。未来工作站将与香港学术界和建筑业界继续保持交流合作，在绿色和低碳建筑等课题上积极推动香港建筑业迈向工业化和智慧化，支持香港建筑行业的转型升级。