李彦宏谈外界对文心一言反馈：ChatGPT刚推出时反馈更糟

中国网络巨头百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏星期五（3月17日）首次回应外界对于文心一言的反馈时说，外界反馈跟他预期差不多，ChatGPT在刚推出的时候，外界反馈比文心一言还要糟糕。

根据澎湃新闻报道，百度公司星期四（3月16日）推出大语言模型生成式AI（人工智能）产品“文心一言”，在不同应用场景进行创作与内容生成，被称为“中国版ChatGPT”。不过，这一产品的展示效果未能达到外界预期，令港股百度股价大幅波动。

李彦宏星期五在2023亚布力中国企业家论坛年会现场受访时说，他一直在关注文心一言内测后的反馈，“外界反馈跟我预期差不多。”李彦宏表示，“你去看ChatGPT在刚推出的时候，外界反馈比文心一言还要糟糕。”

百度在3月16日正式发布文心一言，当时李彦宏直言，文心一言对标ChatGPT、甚至是对标GPT-4，门槛是很高的，全球大厂还没有一个做出来的，百度是第一个，他自己测试感觉还是有很多不完美的地方。

对于为什么不完美还要发布？李彦宏说，因为市场有需求，大家都希望能早一点用上最新最先进的大语言模型，一旦有了真实的人类反馈，文心一言的进步速度会非常快，希望它快点成长。

此前在文心一言发布时，百度港股一度跌近10%，后收窄至6.36%，但在更多人内测文心一言后，市场对文心一言似乎有了改观。截至3月17日收盘，百度港股大涨13.67%，报每股142.2港元（约24.3新元）。

对于文心一言发布后的百度股价波动，李彦宏坦言，自己从来不为此做过多解释，“每次都去解释股价波动，那我不用干活了。”

李彦宏也表达了对大模型时代的期待，他说：“回到2007年，大家不会想象今天会有抖音、淘宝、微信，在AI时代、大模型时代也会出现这样现象级的应用，这些应用会是基于大模型开发的。”他提到，文心一言是典型的需要靠反馈才能不断提升的产品，所以希望这个产品尽早发布。

李彦宏判断，大模型时代将产生三大产业机会，第一类是新型云计算公司，第二类是进行行业模型精调的公司，第三类是基于大模型底座进行应用开发的公司，即应用服务提供商。