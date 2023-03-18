世卫组织吁中国公布貉的基因序列数据

有调查小组称在中国武汉华南海鲜市场的某种犬科野生样本中，发现与冠状病毒相关的基因数据后，世界卫生组织说，中国政府可能隐藏了这些基因数据，并呼吁中国应该分享貉的数据，以帮助冠病病毒溯源调查。

综合美国《华尔街日报》和彭博社报道，世卫组织星期五（3月17日）说，中国疾病预防控制中心在今年1月底简略地公布了于2020年完成的基因序列，似乎显示在华南海鲜市场的貉和其他动物上出现了与冠病相关的序列。不过，这些张贴在全球数据库中的序列后来被下架，导致调查貉或其他动物与冠病传播之间关联的努力受挫。

世卫组织总干事谭德塞同一天在新闻发布会上说，这些数据本来而且也应该在三年前就分享给其他国家。世卫组织本星期将要求中国疾控中心现在再次公布这些数据，以便对其进行分析。

据《纽约时报》报道，一组调查冠病源头的国际病毒专家星期二（14日）说，他们在中国武汉华南海鲜市场的采样中发现了与冠状病毒有关联的基因数据，而这些数据同这个市场曾售卖的某种犬科野生动物相关。这个发现可能为冠病最初是由动物传染给人的理论提供新证据。

世卫组织官员说，他们是在星期天（12日）首次获悉这些序列。世卫组织研究冠病的顶级流行病学家珂卡芙（Maria Van Kerkhove）说：“我们需要了解事情的全貌”，但眼下最大问题是，这些数据的确存在，而国际社会不容易获得。

中国外交部发言人汪文斌星期五被问及此事时说，中国始终支持和参与全球科学溯源合作，多次邀请世卫组织专家来华开展冠病病毒溯源合作，组织有关部门和专家同世卫组织分享数据和研究成果，为全球科学溯源研究作出重要贡献。

他表示，中国会继续支持和参与全球科学溯源合作。同时，国际科学界有很多线索将病毒源头指向全球范围。中国也期待世卫组织和有关国家能及时同中方分享全球其他地区的溯源研究成果。