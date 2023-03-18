台举行驻台使节晚宴 洪都拉斯驻台使节未出席

台湾总统蔡英文星期五（3月17日）出席驻台使节晚宴，并发表演讲。但早前宣布计划与北京建交的洪都拉斯的驻台大使布罗德没有出席晚宴。

据台湾《上报》报道，台湾2023外交部新春联欢晚会星期五晚在台北举行，蔡英文、台湾外长吴钊燮和各国驻台使节出席。蔡英文在致辞时，感谢各国使节代表在国际上许多场合，为台湾发声，提高台湾国际能见度。她也强调，台湾愿意也有能力与国际民主盟友一起加强合作，守护台湾的生活方式，确保印太区域和平及稳定。

外界关注布罗德是否出席这场晚宴，但开放媒体拍摄期间，现场没有发现布罗德的身影。

洪都拉斯总统卡斯特罗（Xiaomara Castro）于当地时间星期二（3月14日）在推特发文称，她已指示洪都拉斯外长雷纳（Eduardo Reina）处理与中国正式建立邦交关系的事宜。卡斯特罗没有表明会与台湾断交，但在北京的“一个中国”原则下，与北京建交意味着洪都拉斯与台湾82年的邦交关系将宣告结束。

洪都拉斯外长雷纳星期三（15日）接受墨西哥电视台Canal 5采访时说，与北京建交是出于经济上的考量，而非受意识形态驱使。他也透露，洪国政府很可能在这几天内正式与北京建立外交关系，并且已与中国驻哥斯达黎加大使联系，开启谈判。