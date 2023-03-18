俞敏洪：望政府考虑国家发展时把民企放核心地位

新东方创始人俞敏洪星期五（3月17日）说，希望政府在考虑国家发展的时候，要把民营企业放在核心地位，只有每个国民参与的事业才是真正长久的事业。

根据澎湃新闻报道，也是亚布力中国企业家论坛轮值主席的俞敏洪在2023亚布力中国企业家论坛年会上谈及企业家精神和民营经济时作出以上表述。他还说，民营企业家要积极主动参与到第二个百年奋斗目标的新征程中去，要努力和国家一起，推动中国走向社会主义现代化。

“企业家精神的核心就是不怕困难，不怕艰苦，不怕失败，勇往直前，寻找机会。”俞敏洪表示，“我们这次大会的主题叫高质量发展，但我认识的这群企业家老朋友，没有一个有着真正高质量的生活，他们都没日没夜地干活，没日没夜地辛苦，很多时候当我单独去拜访他们，他们就是在吃盒饭。”

在俞敏洪看来，中国的经济繁荣和每个企业的发展联系在一起，个别企业的倒闭不重要，重要的是整个企业家群体依然全心全意地奋斗。

“实际上，我们这些大会理事都60多岁了，华发早生，但我们都老当益壮，不坠青云之志。在任何时候，企业家都是给点阳光就灿烂的人物，我们愿意和祖国共同奋斗。”俞敏洪笑言。

俞敏洪还说：“在迈向第二个百年奋斗目标的新征程中，中国民营企业大有可为，也要积极迎接挑战、抓住机遇、谱写新篇”，自己未来的计划是继续走进大学生群体中做演讲，让他们在大学毕业后加入到创业者群体中，告诉他们，祖国的奋斗需要承前启后的努力，这样才能让中国经济社会繁荣进一步持续和发展。

俞敏洪谈及最近大热的聊天机器人ChatGPT时说，企业家不仅要专注自己的企业，更要关注世界变化和发展。作为企业家，没有玩过ChatGPT，没有资格谈高科技发展。

“大家讨论ChatGPT已经好几个月，有多少企业家玩过ChatGPT？”他表示，“年龄不是问题，思想僵化、不接受新鲜事物才是问题。”

俞敏洪也多次以直播平台“东方甄选”转型成功的经验举例称，东方甄选之所以能成功，很大原因是在其他人没玩抖音的时候，他很早就开始玩抖音、在抖音带货，如果没有自己提前在抖音带货的经验，就没有后来的成功转型。

“当时，在东方甄选走红之后，很多人问我：为什么不退休，还有勇气转型？”俞敏洪坦言，这是因为自己“生而为赢”，“赢不仅是要为自己的企业赢，也要为整个民族和国家赢，企业家的努力，表面上是为了企业生存，背后是为了整个国家的繁荣。”

