台民调：国民党认同度暴跌 流失164万认同者

台湾最新民调显示，民进党认同度增3.3个百分点，而国民党认同度暴跌8.5个百分点，相当于国民党流失164万名认同者。与三个月前九合一选后民进党认同度大幅崩盘相比，蓝绿基本盘出现巨大变化。

综合台湾风传媒和《联合报》报道，台湾民意基金会星期六（3月18日）公布最新政党认同民调。民调显示，针对蓝绿两个主要政党认同度，20岁以上成年人中，34%是绿营认同者，较三个月前微幅提升3.3个百分点；蓝营认同者跌至23%，较三个月前下跌8.5个百分点，创下该项民调以来最大跌幅。另有35.6%的中性选民（或独立选民）、7.3%不知道、拒答。绿营认同者也比蓝营多出10.7个百分点。

若换算成实际人口数，等同于民进党回流64万名认同者，而国民党则流失164万名认同者。

根据调查结果，三个月前，国民党基本盘略大于民进党，但2023年最新的蓝绿势力比为1:1.46。三个月内两大政党先后崩盘，台湾民意基金会董事长游盈隆说，这还是台湾政党史上第一次。

而形势的翻转，游盈隆分析，主要源于国民党的巨幅萎缩，而非民进党认同的大幅攀升，反映了过去三个月，台湾政党竞争的结果，这将对2024总统、立委选举带来巨大冲击。

此次调查由台湾民意基金会游盈隆负责问卷设计、报告撰写；山水民意研究公司受基金会委托，主要负责抽样设计、电话访谈与统计分析。

访问期间是2023年3月13日至14日两天；对象是以全台为范围的20岁以上成年人；抽样方法是以全台住宅电话用户为抽样架构，以系统抽样加尾数两码随机方式抽样；有效样本1073人；抽样误差在95%信心水准下约正负2.99个百分点。并依台湾内政部最新人口统计资料进行地区、性别、年龄及教育程度加权，以符合母体结构。经费来源是财团法人台湾民意教育基金会。