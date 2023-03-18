中国财政部原部长楼继伟：快速加息或致新一轮危机

中国财政部原部长楼继伟星期六（3月18日）说，国际金融市场波动加剧，快速加息，从历史上看有可能导致新的一轮危机并外溢到新兴市场。

根据澎湃新闻报道，楼继伟在全球财富管理论坛2023年会上说，国际金融市场波动加剧，各国在疫情防控期间采取的超常规的货币财政政策使政府、家庭、企业、金融机构的杠杆率易升难降，加剧了通胀上行，其影响外溢到全球金融市场，股票、债券、外汇市场波动加剧，而快速加息，从历史上看有可能导致新的一轮危机并外溢到新兴市场。

楼继伟说：“尽管面临一系列挑战，但是我们2023年全年预计实现5%左右的经济增长，我们将用实际行动向全球伙伴证明，中国开放发展的意志始终没有动摇，脚步始终没有停歇。”

楼继伟还强调，要完善监管制度，严守风险底线。最近硅谷银行破产事件发生，提示金融市场在货币政策变化中受到冲击，“为了免于出现系统性风险，美联储和FDIC共同发声，保护储户的全部存款安全。现在又扩展到其他的金融机构了，会采取类似的政策。我看到一些市场的金融机构也主动给第一共和银行提供流动性。”

楼继伟表示，中国政府高度重视防范和化解系统性风险，正在进一步完善金融监管，包括两会后新设立的国家金融监督管理总局，优化和调整监管机构的设置和职能定位。“我们将继续与各国的金融监管合作，共同防范、化解全球金融系统性风险，维护全球金融市场的稳定和繁荣。”