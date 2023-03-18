国民党选策会名单引争议后停止运作

在引起党内外巨大争议后，台湾在野的国民党宣布，刚成立的“中央选举策略会报”停止运作，回归原有提名机制，即由党内幕僚机构做出候选人提名建议，送交中央提名委员会通过。

据台湾《联合报》报道，国民党秘书长黄健庭星期六（3月18日）在国民党中央党部临时召开记者会，宣布选策会停止运作。他说，选策会原本设定是临时编组，主要目的是协助原有的党内机制整合协调，尤其在艰困选区，需要举荐人才、协调各方资源，帮助打赢立委选战。

他说，现在选策会的功能被外界放大扭曲误解，造成不必要困扰，发展到目前的状况，决定终止选策会运作。

黄健庭也解释道，这次选策会成员都是延续去年九合一大选的选策会，考量到高雄、台南选战特别艰困，才会邀台南市议会前议长李全教、国民党前立委黄昭顺及立院党团总召曾铭宗等人，而他身为邀请委员的召集人，让支持者及社会大众焦虑，他必须承担最大责任。自己思虑不够周全，深感抱歉。

对于媒体提问如何作出终止决定，黄健庭说，对于这两三天事情发展，势必做出适当调整，回应社会大众期待，今天早上和国民党主席朱立伦报告，是由自己召集选策会，遭到误解、各界有疑虑，于是“由我决定，终止选策会运作”。

国民党星期三（15日）成立“中央选战策略会报”，由黄健庭担任召集人，成员包括前台北县长周锡玮、前新竹县长邱镜淳、前高雄市议长庄启旺、曾有案底的傅崐萁、桃园市党部主委黄敏恭、前苗栗县长刘政鸿、李全教、立委曾铭宗、前立委黄昭顺，共10人。

不过，国民党找来曾因炒股入狱的“花莲王”傅崑萁和因行贿罪服刑的李全教负责提名作业，引来党内的强烈批评。新北市长侯友宜也发文表示拒绝黑金在任何政党出现，据报侯友宜还曾为此致电侯友宜，表达名单不妥。