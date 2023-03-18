港区全国人大常委李慧琼：与特区政府合作争取中央支持

接替谭耀宗的新任港区全国人大常委李慧琼星期六（3月18日）说，作为人大常委中唯一一位香港代表，会加强与香港特首李家超和政务司司长沟通合作，积极向中央争取支持特区政策，形容会与特区政府“拍住上（相互合作）”。

根据《星岛日报》报道，李慧琼在一档电台节目中表示，担任人大常委的感想是责任重大，她作为人大常委中唯一一位香港代表，加上香港踏入由治及兴阶段，她十分认同李家超在北京马不停蹄拜访部委，会加强与李家超和政务司司长沟通合作，并积极向中央争取支持特区政策。当中需了解中央不同部委，作全方位游说，她形容会与特区政府“拍住上”。

被问及是否会继续出任民建联主席及区议员职位，李慧琼指，民建联现正进行大规模架构重组，而领导层将于6月换届，要根据时代转变，在良政善治下有更良好的角色，未来会更著重工商专业、青年方面等工作。她强调个人意愿卑微，“做什么工作不完全按自己意愿考虑”，要视乎整体布局。

至于会否继续担任立法会内务主席，李慧琼则指需要考虑整体平衡，但在未协调前，都不会表示自己决定，无论在国家或立法会层面，都不希望自己轻易请假，但作为新任人大常委，在时间上会优先考虑国家事务。

另外，就中共中央和国务院提出将在国务院港澳办的基础上组建中央港澳办，作为党中央办事机构，李慧琼认为这并非是中央唯一的架构重组，但因与香港相关而特别受注目。她相信中央将重要领域重组，让管理更加直接。她说，无论港澳办属于国务院还是中央机构，都是由中国国家主席习近平带领，而习近平在不同讲话中已多次重申坚持“一国两制”，认为社会无须因为此次自然的架构调整，无限推演至会影响“一国两制”落实，反之是体现中央高度重视港澳工作，推进香港与国家共同发展，社会要对香港未来抱有信心。