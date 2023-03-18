台外交部感谢美发声 吁洪都拉斯勿饮鸩止渴

洪都拉斯寻求与台湾断交转与中国大陆建交，台湾外交部星期六（3月18日）表示，美国行政部门及逾20名联邦参众议员已发声支持台湾，外交部诚挚感谢。外交部说，台湾尽最大努力维持台洪邦谊，但绝不会与中国大陆进行金钱竞逐，也再次提醒洪国政府既已饱受债务问题困扰，切勿饮鸩止渴。

台湾外交部说，美国行政部门方面，美国务卿布林肯星期五接受媒体专访时表示，美国长期支持台湾，参与世界事务符合人民利益，而台湾可以在国际机构作出许多贡献。

美国在台协会台北办事处（AIT/T）也于16日发布声明表示，洪都拉斯政府应了解，中国大陆做出的许多承诺都跳票；台湾是美国的重要伙伴，也是美洲和全球的可靠伙伴，美国鼓励所有国家扩大与台湾的往来，并继续站在良善治理、透明和法治的这一边。

台湾外交部还说，至于美国国会方面，已有联邦参院外交委员会主席梅南德兹（Bob Menendez） 等逾20位两院外交议题国会领袖与重量级议员以推文等方式发声，重申美国国会对台湾的坚定支持，并呼吁洪都拉斯政府切勿相信中国大陆的空洞承诺。

台外交部说，诚挚感谢美国行政部门及国会友人在此重要时刻积极发声，也再次提醒洪国政府既已饱受债务问题困扰，切勿饮鸩止渴，太多国家的案例都已证明，陷入中国大陆债务陷阱只会为该国及人民带来灾难。