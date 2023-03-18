中国出现首例同时感染两种奥密克戎毒株病例

中国星期五（3月17日）首次通报同时感染两种奥密克戎亚型毒株的本土病例。

中国疾控中心网站星期五发表的最新《中国疾病预防控制中心周报》通报了上述病例。周报称，2月14日，在重庆医科大学附属第三医院采集并送检的样本中，检测到同时感染两种奥密克戎毒株的病例。

周报说，去年12月23日，这名患者食欲不佳，六天后出现疲劳、咳嗽症状，经核酸检测后确诊。今年1月4日，患者病情加重且全身寒颤，高烧至摄氏38.9度合并咳嗽不止，经重庆市云阳县中医医院诊治未见好转。

今年1月6日，患者出院转至重庆医科大学第三附属医院传染病科就诊。从1月6日至2月12日，患者进行八次核酸检测均呈阳性。

研究人员于2023年1月28日和2月7日从患者身上采集上呼吸道样本，这两个样本均呈现奥密克戎变体BA.5.2.48和BF.7.14的特异性定义位点。也就是说，患者同时感染奥密克戎的变异株BA.5.2.48和BF.7.14。

周报称，目前在重庆流行的主要严重急性呼吸系综合征病毒，超过九成是BA.5.2.48，其次为BF.7.14，约3.8%。到目前为止，中国还没有关于BA.5.2.48和BF.7.14共同感染的报告，特别是在重庆，BF.7.14比例相对较低。

周报也指出，随着各种变种在一个地区共同传播的风险不断增加，对冠病病毒变种的监测，特别是对免疫缺陷的关键人群的监测，变得越来越重要。