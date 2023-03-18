中国国企据报成为最热门股票交易市场

随着中国官方加大支持力度，主要的国有企业正成为中国最热门的股票交易市场。

据彭博社星期六（3月18日）报道，今年迄今为止，由中国政府支持的最大股票衡量标准指数已上涨7%，比基准的沪深300指数高出近五个百分点，并在全球银行业溃败中保持弹性。在恒生中国企业指数表现最好的前10只股票中，国有企业就占了一半，其中中国卫通集团大涨118%，中国移动大涨49%。

中国有大量的国有企业，中央政府直接控制着98家国有巨头，包括顶级银行、移动运营商和能源生产商。不过，投资者有时会认为国企效率低下，缺乏活力，因为这些企业的任务是支持社会政策而不是优先考虑利润。

但在中国官方对国企被低估的价值感到遗憾、并加大支持力度后，它们正吸引投资者的关注。在协助中国政府实施各种经济政策方面——从驾驭地缘政治挑战到实现环境目标，国企可能发挥更大的作用，这样的预期也促进了投资者对中国国企的乐观情绪。

去年年底，中国证券主管提出“中国特色估值体系”后并建议采取新的公司定价方法后，央、国企上市公司市场关注度显著提升。

据指数供应商称，截至星期四（16日），中证央企100指数的收益为10倍，而更广泛的沪深300指数则为14倍。相比之下，国企指数的市盈率为9.8倍。这名供应商说：“尽管如此，我们仍有理由保持谨慎。对经济衰退风险的担忧最终仍可能吞噬掉这个安全港。从历史上看，由于交易拥挤，国有企业股票的反弹也仍然是短暂的，这让一些投资者感到不安。”