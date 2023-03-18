众议院议长率最大代表团访台：捷克自认是台欧关系推手

本月底将率大型代表团访台的捷克众议院议长艾达莫娃（MarkétaPekarová Adamová）接受台湾媒体专访时表示，捷克新任总统帕维尔就职标志新时代的开始，捷克自认是台欧关系的推手，期盼此行能促成双方企业、学术和文化的交流。

根据中央社报道，捷克1月28日举行总统大选，曾任北大西洋公约组织（NATO）军事委员会主席、即北约最高军事官员的帕维尔（Petr Pavel）胜出，他已于3月10日正式宣誓就职，成为新一任捷克总统。

帕维尔在胜选两天后即与台湾总统蔡英文通话，创下欧洲民选领袖先例，并期待与蔡英文见面。

艾达莫娃对此表示，立场更亲中国大陆的捷克前总统泽曼曾说，访问大陆是为了学习如何稳定社会秩序，对生活在自由和民主的捷克人来说，这样的说法简直不可思议；帕维尔出任总统，标志捷克新时代的开始。

艾达莫娃还预言，帕维尔真的可能与蔡英文见面，因为他是行动派，不光只是说说而已，勇敢的性格与前总统截然不同，她对帕维尔担任总统的未来五年和捷克外交的转变充满期待。

对于俄乌战事，艾达莫娃说，她对捷克人义无反顾力挺乌克兰感到骄傲，捷克将支持乌克兰到最后一刻，只有乌克兰人有权决定何时停战和谈判，“我们唯一能接受的结果就是乌克兰的胜利”。

艾达莫娃还说，现在整个欧盟和西方团结起来支持乌克兰，同时也向中国等国家释放讯号，“如果发动侵略，欧盟、北约等西方自由世界将有同样的反应”、“我们将跟被野蛮侵略的一方站在一起”。

报道指出，艾达莫娃友台立场鲜明，去年7月台湾立法院长游锡堃应邀访问捷克，艾达莫娃以众院议长身分迎接他，两人晤谈后举行记者会，当时众院门口升起中华民国旗帜。这也是捷克众议院议长第一次接待台湾的立法院院长。

艾达莫娃对月底的台湾行充满期待。她说，此行目标主要是促成捷克企业界和学术机构与台湾交流，并期盼与台湾的半导体业合作。

此外，捷克国家博物馆馆长也将随行，希望台湾博物馆的宝藏有朝一日能在布拉格展出。

艾达莫娃指出，虽然捷克跟台湾地理距离很远，她有信心两地人民彼此能互相了解，因为捷克被强权占领过，知道如何争取自由和民主，双方历史有许多相似之处。

她强调，现在的捷克政府自认是台欧关系的推手，打算重拾前总统哈维尔（Václav Havel）建立的传统，在外交上重返人权、自由和民主，支持分享共同价值的国家。

针对北京要求取消台湾行，艾达莫娃回应说，捷克与台湾是自然伙伴的关系，没道理中断双方的合作，“捷克是民主国家，有自己的外交政策，没人可以告诉我们该怎么做”。

此次艾达莫娃率官员和学术机构代表搭乘政府专机先访问韩国，预计25日抵达台湾停留五天，她除了会见台湾总统蔡英文、外交部长吴钊燮，还将到立法院议场发表演说。

捷克官员表示，包括100名企业界人士在内，这次全团人数达150人，可说捷克有史以来规模最大的访台团，连第二大城布尔诺（Brno）也派代表参加，也是捷克官员第一次搭政府专机访台。

官员强调，促成双方企业洽谈和学术机构、博物馆的交流是此行重点，捷克打算与台湾展开全方位关系，“如果有军事上的合作机会也不排除”。