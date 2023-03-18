《经济日报》：适时降准有助巩固经济回稳

中国人民银行日前宣布将降准，官媒星期六（3月18日）发文称，此次降准将有助于保持银行体系流动性合理充裕，有助巩固经济回稳。

中国《经济日报》星期六发表署名为“金光平”的文章，称降准将直接增强银行体系放贷能力。信贷总量保持合理增长，对稳就业、保民生有着至关重要的作用，特别是可以为小微企业营造适宜的货币信贷环境。

文章称，当前，海外银行业风险加大，外部环境日趋复杂，在中国国内银行业负债成本承压、净息差持续收窄至历史低位的情况下，央行适时采取降准措施，向金融体系释放长期流动性，有助于降低银行机构资金成本、做好资产负债管理，有效缓解银行负债和经营压力，增强经营稳定性和抗风险能力，引导金融机构进一步加大对实体经济支持力度。

文章说，近期在央行公开市场操作增量的情况下，货币市场短期利率仍然小幅上行，此时央行降准将有利于缓解资金面紧张情况。同时，提前投放流动性也将为下一阶段需求扩张做准备，有助于稳定市场预期，为推动经济恢复增长提供有利的货币金融环境。

中国央行星期五宣布将于3月27日将降低金融机构存款准备金率0.25个百分点，本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为7.6%。

中国官媒《环球时报》引述专家称，这次降准反映了中国政府“对世界的责任”，即不跟随美国加息，而是坚持独立的货币政策。