国民党选策会终止运作 民进党批假动作掩饰黑金复辟真相

台湾在野国民党刚成立的“中央选举策略会报”在巨大争议下停止运作，执政的民进党批评此举是企图用假动作掩饰黑金复辟真相，并指国民党主席朱立伦应为自己的失败决策与领导道歉。

据台湾《自由时报》报道，国民党3月15日才宣布成立“中央选举策略会报”，星期六（3月18日）即在党内外抨击下紧急终止运作。民进党新闻部主任张志豪嘲讽，显然国民党选策会沦为“选厕会”，被冲到马桶里了，小组成员非黑即金，朱立伦作为党主席，应该为自己的失败决策和领导，郑重道歉。

张志豪说，这只是新北市长侯友宜和朱立伦宫廷内斗后停止了选策会，但问题的本质没变，这些黑金成员只是化整为零，继续隐身在决策中心；就是停止选策会，也停不了国民党的黑金体制，这不过是欺骗社会、虚晃一招。

对于新北市长侯友宜此前罕见发文表示“拒绝黑金在任何政党出现”，张志豪点名侯友宜不要继续闪躲，“所谓的黑金复辟，到底是谁？”他还说，不敢指名，就是欺世盗名，并指侯友宜主政下的新北市府也有多人涉贪、涉弊，指侯友宜斗朱立伦在行，却放任市府涉弊不管。

张志豪强调，国民党停止选策会，只是企图用假动作掩饰黑金复辟的真相，呼吁国民党不要“假动作、真黑金”，因为人民都看在眼里。

国民党星期三成立的“中央选战策略会报”由秘书长黄健庭担任召集人，成员包括立委傅崑萁、前台北县长周锡玮、前新竹县长邱镜淳、前苗栗县长刘政鸿、前高雄市议长庄启旺、前行政院副秘书长黄敏恭、前台南市议长李全教、前立委黄昭顺和国民党立法院党团总召曾铭宗，引起党内外巨大争议。

黄健庭星期六上午临时召开记者会，宣布选策会停止运作，回归原有提名机制，即由党内幕僚机构做出候选人提名建议，送交中央提名委员会通过。

