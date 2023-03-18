李家超参观中共党史展览馆：勇于奋斗 为人民服务

香港行政长官李家超星期六（3月18日）完成北京访问行程，他在社交平台分享说，此行他利用在北京列席全国人大会议的机会，找时间参观了中国共产党历史展览馆，回顾中共过去百年沧桑巨变，并提字“勇于奋斗，为人民服务”。

李家超在个人脸书上写道，展览按照中国人民站起来、富起来、强起来的历史脉络分为四个部分，全方位、全过程、全景式展示了中国共产党一百年的光辉历史。除了很多逼真的复原景观、珍贵文物真迹和史料手稿外，不少内容更和香港息息相关，包括香港回归祖国的政权交接仪式、香港《基本法》的多种印刷版本、交接仪式程序表等历史实物，以及“永远盛开的紫荆花”模型和高楼林立的维港布景板等，展现香港回归后的繁荣景象。

参观期间，李家超提字“勇于奋斗，为人民服务”。他引述古人说：“以史为鉴，可以知兴替、明得失、正衣冠”，呼吁特区官员及市民赴京时前往展览馆参观，透过学习历史，明理增信，崇德力行。

李家超说，会坚持理想信念，不忘初心、牢记使命。展望未来，特区政府会继续说好“一国两制”在香港成功实践的事实，并确保“一国两制”方针全面准确贯彻落实，为维护国家主权、安全和发展利益作出贡献，并与大陆各省市优势互补，积极参与国家建设，为中华民族伟大复兴作出贡献。