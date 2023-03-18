国民党选举提名委员会拟邀请侯友宜

台湾在野国民党终止“中央选举策略会报”运作后，最快将于3月22日成立中央提名委员会。党内人士说，委员会将邀请新北市长侯友宜、台中市长卢秀燕、前高雄市长韩国瑜等人。

据台湾中央社星期六（3月18日）报道，中央提名委员会由国民党主席朱立伦召集，将邀请县市长在内的意见领袖。朱立伦星期五也说，中央提名委员会才是真正的决策单位，预计22日的中常会就会通过，并强调国民党一定会提出清清白白的候选人。

党内人士说，中央提名委员会成员除了有副主席连胜文、夏立言、黄健庭等人外，还会邀请侯友宜、卢秀燕、台北市长蒋万安、桃园市长张善政等蓝营县市首长，以及韩国瑜等党内意见领袖加入，盼能汇集党内更多意见与想法，推出最强的立委人选，赢得明年的选战。

其实早在去年九合一选举前，国民党组成的中央选举提名委员会，就曾邀请侯友宜、卢秀燕等人加入，但侯、卢两人以不宜“球员兼裁判”为由婉拒；如今侯、卢两人皆顺利连任市长，此次是否会加入中央选举提名委员会，协助处理立委提名事宜，值得观察。

据《太报》引述的消息人士称，这次委员会一定会邀请侯友宜加入。“如果不找侯一起承担，于情于理都没办法解释，且侯友宜应该也会受到外界的压力。”他说，委员会会以九合一的中央选举提名委员会成员为基础，但改由国民党内四大直辖市市长为主要核心，原则上一定会包含侯友宜、卢秀燕、蒋万安、张善政，另嘉义市长黄敏惠也会邀请。

国民党星期六才在党内的巨大压力下，宣布停止运作选策会，回归原有提名机制，即由党内幕僚机构做出候选人提名建议，送交中央提名委员会通过。