华兴资本主席包凡出局上交所第二届科创咨询委名单

上交所第二届科技创新咨询委员会委员名单星期五（3月17日）晚正式出炉，共有58名委员。而此前被选为候选人、后被中国有关机关调查的华兴资本集团董事长兼首席执行官包凡已不在名单之列。

根据第一财经报道，上交所去年12月30日公示了第二届科技创新咨询委员会委员候选人名单，共有59位候选人。此次公布的正式名单中，除了包凡之外，其他候选人都被正式聘为第二届咨询委的委员。

华兴资本控股今年2月16日晚发公告确认包凡失联。2月26日晚，华兴资本控股公告进展称，董事会已获悉，包凡正配合中国有关机关调查，如有任何中国有关机关要求该公司依法进行配合，该公司将配合相关调查。消息在业界引起轩然大波。

报道指出，包凡不再是上交所第二届科创咨询委委员，也意味着，第二届咨询委中有投资背景的委员总数由第一届的六人降至两人。第一届咨询委中有投资背景的委员包括包凡，赛领资本管理有限公司总裁、首席执行官刘啸东，高瓴资本创始人、首席执行官张磊，浦发硅谷银行有限公司副行长陆珏，苏州民营资本投资控股有限公司首席执行官林向红，平安创新投资基金总经理、管理合伙人张江。

第一届具有投资背景的委员中只有张江（现江远资本创始人）一人蝉联第二届委员。另外，第二届新增了一名投资界的委员，为国家军民融合产业投资基金有限责任公司常务副总裁任宏军。

人数方面，第二届科技创新咨询委员会委员共有58人，相较第一届时的48人增加10人。其中有22人是首届委员继续连任；36人为新晋委员，占比达到61%。



据了解，咨询委委员将按照《上海证券交易所科技创新咨询委员会工作规则》要求，以个人专家身份兼职参与咨询委工作。

委员主要根据国家科技创新发展战略及细分领域规划、科技创新及产业化应用发展动态等，为相关企业的行业现状、技术水平和发展前景等提供咨询意见，为上交所板块建设和配套规则制定提供政策建议。

上交所表示，后续将组织开展相关培训交流，规范委员履职方式，强化委员履职纪律，确保咨询委规范高效运行。