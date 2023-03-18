北京硕博毕业生人数首超本科生

中国2023届高校毕业生人数再创新高，预计将达到1158万，同比增加82万人。北京高校大学生就业创业指导中心副主任苏秀丽透露，北京高校毕业生今年呈现出一个新的变化，即研究生（硕士和博士）的毕业人数首次超过本科生。

根据新京报报道，苏秀丽受访时说，今年全国的毕业生预计达1158万人，北京高校的毕业生数量约28.5万人，这个增量还是挺大的，都创了历史新高。

苏秀丽介绍，受疫情影响，从2020年到2022年，北京高校毕业生的出国比例明显下降，留学生回国就业人数增加，加上一部分往届毕业的未就业人员，今年毕业季的就业形势仍然比较严峻。

此外，北京高校毕业生呈现出一个新的变化：研究生（硕士和博士）的毕业人数首次超过本科生。苏秀丽认为，这一变化有利有弊，一方面体现出北京高校的人才培养层次高，毕业生人力资源价值大；另一方面由于研究生相对来说具有较强竞争力、其选择空间更大，就业进度也相对放缓。

苏秀丽说：“就业的基础是经济，在疫情好转的当下，各行各业都在复工复产，经济复苏呈现企稳回暖的良好态势。但政策的调整、经济的复苏和岗位供给的提升不是绝对同步的。”

苏秀丽还说，毕业生们普遍的问题在于还不能对自身有客观平实的认识，求职时往往想找一个无限接近于理想状态的工作，“人都有美好的愿望，但职场不是这样的。”另外，应届毕业生也缺乏对外部世界的清晰了解，再加上供需信息的不精准，容易眼高手低、择业目标不明确。

苏秀丽建议，学校应加强职业规划和职业引导，学生们不宜都想着去做“高大上”的工作，应选择适合自己的，才能既发挥个人价值、又成就职业梦想。

苏秀丽说：“还要营造良好的社会氛围。”以用人单位招聘要求为例，专科生可以做的工作不一定非要求本科及以上，本科生能做的事情不一定非招收硕士及以上。“学生就业难、企业招人难的问题不可能立竿见影得到解决，需要一个慢慢推进的过程。”

苏秀丽坦言，近期的调查问卷结果显示，40%左右的毕业生对就业形势持不太乐观的态度，“学生们还是觉得压力大，不过这项数据在春节前的统计中是超过了50%的。”她表示，适当的压力也是好事，从今春的线下招聘来看，不论是中心举办的活动，还是校园场地的双选会，毕业生的参与动力和活力都体现出比以往更强的积极性。

