海口三亚通报“导游大骂游客”：若查实将顶格处罚

中国海南省爆出“导游因游客未购物大骂游客”事件，三亚和海口两地旅游部门已分别回应，称案件已立案调查，一经查实，将对涉事导游和相关旅行社严肃处理。

综合每日经济新闻、澎湃新闻等报道，近日，网传海南某旅行社导游因游客不购物，与游客发生激烈争吵。网传视频显示，在一辆大巴上，一游客对导游说“你不要瞧不起人”，导游激动指责该游客并怒斥，“我瞧不起谁了？我没有跟你说话，我跟我其他客人讲话。”

导游还说，“我无所谓，我赶紧把你们带完，我下班。可以不听可以下车，我白白伺候你们几天，我无所谓。但是司机师傅不能，师傅一天就100块（人民币，约20新元），现在我要帮司机卖特产，就这么简单！”

有目击者说，2月底去三亚旅游时，导游带游客前往一家玉器免税店，有团友立刻走出店铺没有购物，导游上车后情绪激动，说“你可以不买，但没必要立即出来，屁股像插火箭一样”，有个大叔对导游说了一句“你说谁呢”，两人就呛了起来，随后发生激烈争吵。

事件曝光后，三亚、海口旅游综合整治部门相继做出回应，三亚市旅游市场和环境综合整治工作领导小组办公室星期五（3月17日）晚间发布情况通报说，经调查，视频中旅游团为2月23日海南心享乐国际旅行社有限公司接待的四天三晚散客团，带团导游为杨某某（女），其导游证挂靠海南新环游国际旅行社有限公司。

通报说，海口市龙华区综合行政执法局已责令旅行社提高从业人员及导游服务质量，对涉事导游已制作《调查询问笔录》，将依法依规处理。

海口市旅游综合整治办公室星期六（18日）上午发布调查通报说，海口市旅游和文化广电体育局联合海口市综合行政执法局17日已对“导游因游客未购物恶劣态度对待游客”舆情进行立案调查。

通报说，导游杨某某2月26日在车上销售旅游产品，因游客未购物而以恶劣态度对待游客，引发游客反感并录下视频传播。

海口市旅游和文化广电体育局联合海口市综合行政执法局，将涉事旅行社和导游带到海口市综合行政执法局旅游专班办公室，对视频内容展开调查，经初步调查核实，网传情况基本属实，导游杨某某在为该团队提供导游服务过程中存在恶劣态度要求游客购物行为。

海口方面表示，目前该案件已立案调查，调查结果将及时向社会通报。违法行为一经查实，将对涉事导游实行顶格处罚；对相关旅行社企业依法依规严肃处理。