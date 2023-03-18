美媒：恒大已接近与债权人就债务重组达成协议

知情人士透露，陷入债务危机的中国房企恒大集团已接近与海外债券持有者达成债务重组协议。

据美国《华尔街日报》星期五（3月17日）引述知情人士报道，恒大集团已与债券持有者就一项交易大纲达成共识。该交易将通过延长恒大债务到期日，同时允许推迟一些票据的支付，为恒大提供喘息的机会。

知情人士还称，债券持有者也同意减持部分债券，意味着他们获得的资金将低于所持债券的面值，但减持的规模仍未决定。恒大不会立即向债权人还款，但会将他们的债券换成几只新发行的债券，其中包括由其香港上市公司股票担保的债券，这些公司包括房地产服务部门和电动汽车部门。

债权人还将获得新的无担保债券，未来期限最长为12年，票面利率最高可达9%。知情人士说，恒大可以向债权人发行更多债券，而不是支付这些息票，这意味着恒大不会在交易签署后立即承担支付利息的负担。

恒大在2021年首次出现美元债券违约，大量楼盘烂尾无法交付爆雷，在去年引发蔓延至中国全国各地的购房者停贷风波，加剧了中国房地产业危机。目前恒大有超过160亿美元（约214亿新元）未偿美元债券。

在过去两年中，中国房地产行业在销售急剧放缓后面临几十起美元债券违约事件。根据标普全球评级的数据，中国房地产企业在2022年错过了超过300亿美元的国际债券支付。投资者认为，恒大的债务重组可能为其他房企的债务解决方式树立一个模板。

报道称，此次恒大的债务重组谈判取得进展，减轻了恒大在3月20日香港法院听证会前的压力，该公司将被要求展示其与债券持有人谈判取得的一些进展。