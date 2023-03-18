安徽合肥四名学生被骗至缅甸后失联

安徽合肥部分学校学生近日收到安全提醒称，合肥四名职校学生外出实习期间，轻信他人“出国务工三月暴富”的诱惑，被骗去缅甸参与诈骗，目前均已失联。

根据极目新闻报道，一张微信截图显示，有老师在群里向全体成员发布安全提示称，近期某派出所辖区某职业学校四名学生在外实习期间，轻信他人出国务工三月暴富的诱惑，自云南西双版纳偷越国境。经新站公安与云南警方对接核查，确定四名学生已出境前往缅甸，目前四人已失联。

安全提示短信要求各二级学院提醒在外实习或正在找工作的学生：多一点警惕心，不要轻信所谓好友或中介等介绍的出国务工来钱快、工作还轻松的谎言和诱惑，轻信的结果可能意味着失去人身自由，甚至生命财产的安全。

安徽合肥新站区一所高校的学生3月17日受访时说，他近日也看到了老师转发的通知，但具体是哪所学校的事情，他并不清楚。

相关派出所工作人员回应媒体说，该所的确向附近的多所大学发布了安全提醒，有四名学生实习时去了缅甸未回国。至于具体是哪所学校，学生们是在哪个城市实习时出走的，该工作人员并未透露。

安徽合肥市公安局新站分局、合肥市公安局，工作人员回复媒体时均称，此事正在调查中。

云南西双版纳州公安局相关人士称，自己对此事的情况并不了解，“如果合肥的警方发协查通报过来，案件有进展我们会回函。”

