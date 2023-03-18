台大校长：目标2027与东京大学看齐

台湾大学校长陈文章称，台大各项数据能与日本的京都大学比拟，希望2027年能与东京大学看齐。

据台湾中央社报道，陈文章星期六（3月18日）主持上任后第一次校务会议。他在校务会议中提出报告书，希望将台大打造成世界级学府。

陈文章提到，近期已到台湾教育部做“高教深耕”的报告，提出台大的优势是领域多元、研究卓越，2022年各项数据已经跟京都大学很接近，中期标竿是与东京大学看齐，长期标竿是追上美国加州大学洛杉矶分校。

不过，英国泰晤士高等教育特刊日前公布的2023世界大学排名，台大名次从去年的113名退步至187名。陈文章认为，国际评比往往是冰冷的数字，无法真实反映台大的人才培育与社会贡献。尤其有些排名指标是学校无法掌控的，例如声望评比。

陈文章以最近的全球最佳医院榜单为例，台大医院被评为世界第249名，很多学者都感到意外，认为台大医院至少应是世界前100名。

陈文章强调，台大的教师非常努力，近年包括每名教师论文被引用数、高度引用论文数都逐年增加，顶尖及卓越期刊论文数，每年也都能维持在60篇左右；另外在22项ESI（Essential Science Indicators）学科领域中，台大有19项进入世界前1%。

据台湾《自由时报》报道，陈文章还宣布，将透过台大拔萃讲座及学术励进青年讲座，让各学院能积极延揽海内外优秀人才到台大任教，学校已经募得其四年任期所需1.2亿元（新台币，约530万新元）经费。他也向台湾政府喊话，前瞻基础建设计划应该更重视人才延揽与培育。