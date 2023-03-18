台安全官员：合理预期北京将干预台总统大选

台湾安全官员称，北京对台的认知和资讯操控越演越烈，合理预期将大规模干预2024年台湾总统和立委选举。

据台湾《自由时报》报道，雷震公益基金会星期六（3月18日）举办“2023雷震民主人权纪念讲座第1场次”，受邀出席的台湾国安会秘书长顾立雄说，当前的民主阵营面临严峻挑战，全世界不同民主测量机构公布的报告，均显示民主正在退潮。

顾立雄说，瑞典哥德堡大学3月最新公布的民主报告显示，去年全球约有72%、57亿人口活在专制政权底下，威权势力不断扩张，全球民主程度下跌到37年前的水平，国际秩序正面临冷战以来最大的挑战。

他称，台湾今年遭遇北京日益升高的军事威胁、网络攻击、经济胁迫到认知作战操作，台湾的自由民主体制面临严峻挑战；台海危机升高，不但冲击印太地区的和平稳定，也为全世界民主敲响警钟，北京不断冲撞国际秩序及与美国战略竞争，已经是当今全球战略体制最大的挑战。

顾立雄还称，近年来北京对台发动的认知与资讯操控越演越烈，台湾即将进入总统及立委大选阶段，合理预期北京将发动更大规模的影响力操作以干预选举。面对此威胁，台湾政府戒慎以对。台湾的战略目标是维护台海和平稳定、确保得来不易的民主自由繁荣生活方式、保有自我选择的权力。

顾立雄表示，台湾将深化国际合作，与民主盟友紧密连结，共同面对威权威胁。