港一婴儿病房暴发呼吸道合胞病毒群组感染

香港屯门医院的婴儿病房暴发呼吸道合胞病毒群组感染。专家认为，呼吸道合胞病毒在春夏季期间比较活跃，并预计病例可能会持续上升。

据香港中通社报道，香港屯门医院星期五（3月17日）公布，院内一个新生婴儿特别护理病房暴发呼吸道合胞病毒组群感染。自本月9日起，病房内先后有三名男婴及三名女婴（年龄介于11天至五个月大）出现上呼吸道感染症状。

六名婴儿均确诊呼吸道合胞病毒（RSV），其中一名11天大的男婴情况危殆，一名五个月大女婴情况严重，其他四名婴儿稳定。院方已将有关个案呈报医院管理局总办事处及卫生署卫生防护中心作出跟进。

香港感染及传染病医学会副会长林纬逊说，在香港，呼吸道合胞病毒在春夏季期间较活跃，是导致一岁以下婴儿支气管炎和肺炎的最普遍原因。呼吸道合胞病毒可引致呼吸道疾病，例如气管、肺部及中耳的感染。这种病毒可通过直接接触患者的分泌物、飞沫传播，或通过受污染的手、食具或接触刚染有患者鼻或喉部分泌物的物件而间接传播。

他说，相关病例在去年10月起就已有上升趋势，该病毒在香港的高峰期一般在春夏季，相信病例会持续上升。但他说，病毒致死率只有0.1%，而针对呼吸道合胞病毒感染的疫苗经已研制成功，可望在今年内推出，到时可再审视数据研判是否买入疫苗。

不过，林纬逊也说，虽然病毒致死率只有0.1%，对于特别护理病房的婴儿而言，感染任何病源体都会有极大风险，尢其是心脏或肺部有毛病的婴儿，不能掉以轻心。