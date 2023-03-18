美国据报试图阻止洪都拉斯落实与北京建交计划

消息人士透露，美国正试图阻止洪都拉斯落实与北京建交的计划，希望洪都拉斯在还没与北京政府达成协议前改变主意。

据路透社星期六（3月18日）引述消息人士报道，洪都拉斯总统卡斯特罗宣布计划与北京建交后，华盛顿向洪都拉斯政府施加了外交压力。

来自美国和几个中美洲国家的官员和前官员说，卡斯特罗的临时宣布与之前将外交效忠从台北转向北京的拉美国家的做法形成对比，因为这些国家倾向于在公开场合宣布它们的外交转向。

一名美国官员说：“我们确实不知道这（卡斯特罗与北京建交）将是几天、几周或是几个月的事情……我们也不确定这是否一种谈判策略，但我们将继续提出我们的理由。”

卡斯特罗是在当地时间星期二（14日）透过推特发文的形式宣布这一计划。她说，自己已指示洪都拉斯外长雷纳着手准备与北京建交的事宜，并称这一决定展现了她“落实政府计划并拓展边界的决心”。

美国和台湾官员都说，尽管鉴于卡斯特罗的竞选立场，洪都拉斯计划与北京建交的宣布并不令人惊讶，但宣布的形式和时间点却令他们措手不及。

报道称，洪都拉斯在宣布可能与北京建交的计划时，也出现了另一个不寻常的情况。洪都拉斯驻台湾大使布罗德在卡斯特罗发出推文后不久，应邀与台湾外交部官员见面。两名台湾外交人士说，尼加拉瓜2021年宣布与台湾断交时，拒绝了与台湾官员见面的邀请。

目前仍不清楚双方会面的结果如何，据台湾外交部发言人刘永健转述，台湾外交部次长俞大㵢向布罗德表达台方严正立场，并重申台湾愿意帮助洪都拉斯发展建设，还呼吁洪都拉斯谨慎审酌，不要落入北京的“圈套”，做出损害台湾与洪都拉斯多年友谊的“错误决定”。