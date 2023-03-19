中国官媒：中俄关系稳如泰山

在中国国家主席习近平即将访俄之际，中国官媒新华社发表评论称，中俄关系成熟坚韧、稳如泰山。

新华社星期六（3月18日）发表时评称，中俄关系的成熟坚韧建立在不结盟、不对抗、不针对第三方基础上。中俄关系既不对世界上任何国家构成威胁，也不受任何第三方的干扰和挑拨，树立了新型国际关系的典范。这样的选择符合两国各自和共同利益，顺应和平与发展的时代主题，符合世界多极化和国际关系民主化的时代潮流。

文章写道，中俄关系的成熟坚韧为变乱交织的世界注入更多稳定性。面对个别国家重拾冷战思维，制造“民主对抗威权”的伪命题，中俄同各国一道，坚定不移推进世界多极化和国际关系民主化，坚定不移反对霸权、抵制新冷战。

文章称，在两国元首战略引领下，中俄新时代全面战略协作伙伴关系必将在更高水平上不断前行。成熟坚韧的中俄关系将有力促进欧亚大陆的团结发展繁荣，汇聚共同维护国际关系准则、加强互利合作的力量，为纷繁复杂的国际形势注入强大正能量，为构建人类命运共同体作出新贡献。

俄乌战争已逾一年，目前仍在激烈进行中。应俄罗斯总统普京邀请，中国国家主席习近平将于3月20日至22日对俄罗斯进行国事访问。另一方面，海牙国际刑事法院（ICC）以战争罪为由，对普京发出逮捕令。