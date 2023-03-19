重庆一项目招标条件被指“量身定做”给投标企业

正在走招投标流程的中国重庆东站配套综合交通枢纽工程智慧枢纽建设项目，3月13日公示中标候选人后，有参与投标企业向招标人或行业主管部门提出了书面异议，认为招标条件是给中标企业“量身定做”的。

据澎湃新闻报道，重庆东站项目是重庆市新建最大的“四网”融合综合交通枢纽，也是中国在建的最大特等高铁站，站场设2个高铁场、1个普速场，共15个站台、29条到发线。

重庆一家民企和北京一家国企参与了该项目投标。两家公司拿到投标文件后，投标团队发现其中存在问题。企业工作人员星期五（3月17日）说，招标人设置的商务评分指标，包括研发实力9分、企业实力10分。“评分办法中研发实力部分共涉及11个专利或软件著作权，搜遍所有相关官方或者专业网站，全国仅亚信科技公司一家吻合。该公司专利、软件著作权的关键字与招标文件‘一字不差’，以它作为班底的联合体才可能拿到高分。”

虽然其他企业能在企业实力上拿10分，但是在专利或软件著作权上无论何种组合，都仅能拿到2到3分。

此外，招标文件要求在系统产品演示时，“针对反恐防暴、非法营运、运输秩序、打包垃圾/暴露垃圾等功能所需的识别源，由招标人在开标现场以U盘方式提供一个MP4格式视频文件，投标人通过图像智能分析识别演示和验证上述功能”。

企业工作人员认为，用于演示的视频文件，其制作的公正性不能保证，业主本身不具备演示系统的专业知识。针对特定来源渠道的视频文件业务，在全国除了幕后支持厂家能量身定做训练算法完成外，没有一家公司能够保证根据这段来源不明的视频，演示系统能全部完成不出任何问题。

企业工作人员称，具体而言，评分办法中要求“展现本项目GIS+BIM三维电子地图，呈现智慧枢纽外貌全景三维可视化模型”。但招标文件连最基本的建筑平面图都未提供，没有哪家公司能够完成此工作。

企业工作人员说，通过研发实力、企业实力及演示系统组合控标后，中国目前只有“中国铁路通信信号股份+亚信科技公司+东方通”联合体能够获得满分，其余潜在中标候选人单位丢分都在23分以上。这次招标文件具有明显的排他性、唯一性、指向性，缺乏公正性、竞争性，涉嫌违反《招投标法》和《招投标法实施条例》相关规定。

对于相关质疑，招标人重庆铁投集团进行了答复，认为相关招标条款不违背相关法律法规。

因对答疑不满，相关企业又向重庆市公共资源交易监督管理局（简称，重庆市公管局）投诉此次招标存在的问题。重庆市公管局工作人员说，他们已接到了该招投标项目的投诉，目前正在依法依规处理。